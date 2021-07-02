Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил с видеообращением в ходе заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, посвященного странам со средним уровнем дохода (ССД). Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Отметим, что инициатива созыва мероприятий высокого уровня по тематике стран со средним уровнем дохода принадлежит Беларуси. Такое мероприятие проводится в ООН во второй раз.
В своем выступлении Владимир Макей отметил актуальность принятия всеобъемлющей долгосрочной стратегии системы ООН для устойчивого развития стран со средним уровнем дохода. В качестве положительного примера системного подхода в этом направлении министр привел стратегическую основу Организации Объединенных Наций по промышленному развитию для партнерства с ССД.
Глава МИД Беларуси подчеркнул важность оказания системной поддержки со стороны ООН, международных финансовых учреждений и региональных организаций, которая должна учитывать многоаспектный характер развития ССД и национальные потребности. Он также обратил внимание на недопустимость навязывания в одностороннем порядке мер экономического развития и применения экономических санкций.
Кроме того, Владимир Макей предложил ввести в регулярную практику проведение заседаний Генеральной Ассамблеи ООН по тематике стран со средним уровнем дохода.
Фото: архив БЕЛТА
Видео: МИД
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