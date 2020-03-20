Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+2 oC
USD: 2.56
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Макей выразил надежду на то, что белорусам разрешат передвигаться транзитом по России на любом транспорте

Макей выразил надежду на то, что белорусам разрешат передвигаться транзитом по России на любом транспорте

В Беларуси рассчитывают, что ее гражданам разрешат передвигаться транзитом по России с использованием любых видов транспорта, рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, его слова передает БЕЛТА.

 Надеемся, что будет принято четкое и конкретное решение, которое позволит белорусским гражданам вернуться на родину из дальних стран, куда они выехали по линии российских туроператоров. Также надеемся, что белорусским гражданам будет позволено транзитом передвигаться по территории России с использованием всех видов транспорта сказал министр.

Он отметил, что это будет соответствовать положениям Союзного государства и соответствующим соглашениям о равных правах граждан Беларуси и России.

По словам Владимира Макея, при решении вопросов о возвращении белорусов через российскую территорию Министерство иностранных дел и другие государственные структуры находятся в тесном взаимодействии с российскими партнерами.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Визит Президента в компанию «Адани», возврат белорусов из «Внуково» и отмена «ТИБО». Главное за пятницу
Стрижка, ремонт ботинок, пошив постельного белья: мы посмотрели, как востребованы на селе услуги бытового обслуживания
Мотоцикл и автомобиль столкнулись в Минске
Гороскоп на 22 марта
США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты
Певец Боно впервые за три года выпустил песню
Певица Лана Дель Рей рассталась с бойфрендом-полицейским спустя полгода отношений
В ГКСЭ рассказали, как “оживляют” лица пропавших людей, чьи останки пролежали в земле десятки лет
Беларусь помнит: свидетельствуют очевидцы. Малоизвестные эпизоды хатынской истории
Астрономы измерили силу космических "цунами"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как выглядит паника
Министерство спорта и туризма предлагает поддержать туристическую отрасль
Huawei P40 и P40 Pro впервые показали на официальных изображениях
На «Евровидение» в 2021 году артисты должны подготовить новые песни - организаторы
«Матч ТВ» купило права на показ чемпионата Беларуси по футболу
Психозы можно проанализировать - если вдруг кто, истеря, не знал
"Клуб редакторов": коронавирус бросил новый вызов обществу потребления, которое оказалось к нему не готово
Эксперт: первые меры по защите белорусов от коронавируса начали принимать еще в декабре
Классическая музыка будет играть в поездах минского метро
Минское «Динамо» уступило «Руху» в чемпионате Беларуси по футболу
Вернитесь в "Сваты"! Подписчики Людмилы Артемьевой просят ее вернуться в популярный сериал
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Каждый выживает в одиночку
Авторы
СКАНИРУЙТЕ