Макей встретился с послом России

5 февраля 2021 г. министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым, сообщает МИД.
На встрече обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных объединений и международных организаций. Стороны также обменялись мнениями на тему координации действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями.
Фото: МИД
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