Сегодня, 25 июня, Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Федеральным министром оборонной промышленности Пакистана Зобайдой Джалал, проинформировали sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД, в рамках встречи собеседники обсудили состояние и перспективы развития белорусско-пакистанского сотрудничества в различных сферах.
Владимир Макей выразил надежду, что визит Зобайды Джалал в белорусскую столицу послужит новым импульсом для укрепления взаимодействия двух государств и будет конвертирован в конкретные результаты.
Фото: МИД
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