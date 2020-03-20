Макей вместо визита в Варшаву провел видеопереговоры с главой польского МИД

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел в формате видеоконференции переговоры с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и уполномоченным польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петром Наимским, передает БЕЛТА.

Как пояснил в начале видеоконференции Владимир Макей, у него был запланирован визит в Польшу, но из-за развития ситуации с коронавирусом он был отменен. Министры не стали откладывать переговоры и решили провести видеовстречу.

— К сожалению, не получилось осуществить мой официальный визит в Варшаву с 19 по 20 марта. Но хорошо, что технологии так далеко шагнули, и мы можем проводить встречу таким образом, — сказал Владимир Макей.

— Я тренируюсь на этих технологиях, — пошутил в ответ его польский коллега.

Глава белорусского МИД подтвердил готовность посетить с визитом Варшаву, когда появится такая возможность, подчеркнув, что тем для разговора более чем достаточно.