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  2. Макей: ветераны в Беларуси окружены заботой государства, и это аксиома

Макей: ветераны в Беларуси окружены заботой государства, и это аксиома

Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил после церемонии возложения венков по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


"Ветераны у нас окружены заботой государства. Кто-то пытается использовать какие-то мелкие факты, нюансы и выставлять их чуть ли не в виде вселенской трагедии (речь о растиражированной информации, что государство якобы отказалось от выплат ветеранам ко Дню Победы. – Прим. БЕЛТА). На самом деле и к этой дате, и, я убежден, к нашему национальному празднику будут предприняты и разовые меры, направленные на поддержку ветеранов. Но то, что у нас ветераны окружены заботой государства, для меня аксиома", -– сказал Владимир Макей.

По его словам, различные медиаресурсы, распространяя информацию подобного рода, пытаются таким образом исказить текущую ситуацию в Беларуси. Цель одна – показать, что в стране все плохо, политический кризис. "И самое главное, что на это ведутся западные политики. Политический кризис в умах вот этих беглых преступников", – заявил министр.

Говоря в целом о значении Дня Победы, Владимир Макей отметил: "Мы родились, воспитывались и жили в Советском Союзе. Мы были пионерами, комсомольцами. Какое-то время я был членом Коммунистической партии. И для нас эти темы, связанные с Великой Отечественной войной, Днем Победы, – святые. Я думаю, что это глубоко укоренилось в психологии советского человека. И очень важно, чтобы это жило в менталитете и психологии молодого поколения, людей, которые родились уже после войны, которые знают ее только по книгам или фильмам".

Глава МИД полагает, что нужно еще больше усилить идеологическую и информационную работу в этом направлении. "Даже на примере своего младшего сына я вижу, что он знает, что такое фашизм, что такое нацизм и нацисты, что они натворили на белорусской земле. Но очень важно, чтобы эта работа продолжалась, чтобы им интересно было читать книги, которыми восхищались мы в свое время".

"Эта дата святая. И для меня лично на этом фоне кощунственными выглядят заявления этих, иначе не могу назвать, беглых преступников, которые призывают отметить эту дату по-своему. Для них это повод выразить свое отношение к так называемому режиму. Имеется в виду – показать, как якобы сильна в народе ненависть к этому режиму. Знаете, если вы действуете таким образом, так уж постарайтесь действовать как настоящие демократы, которых вы из себя изображаете. Почему тогда вы клеймите позором, баните, говоря современным языком, высказываете какие-то жесткие вещи, пытаясь повлиять, например, на артистов, которые делают сегодня концерт для ветеранов войны?" – продолжил мысль Владимир Макей.

Он подчеркнул, что подобные праздничные концерты очень важны и являются само собой разумеющимися мероприятиями. "Но зачем тогда высказывать оскорбления и угрозы в адрес людей, которые делают благородное дело? Иначе как цинизмом, кощунством и надругательством над памятью тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, это не назовешь", – подытожил глава белорусского внешнеполитического ведомства.
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Фото: Александр КУШНЕР
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