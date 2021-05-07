Макей: ветераны в Беларуси окружены заботой государства, и это аксиома

сказал Владимир Макей.По его словам, различные медиаресурсы, распространяя информацию подобного рода, пытаются таким образом исказить текущую ситуацию в Беларуси. Цель одна – показать, что в стране все плохо, политический кризис.– заявил министр.Говоря в целом о значении Дня Победы, Владимир Макей отметил:Глава МИД полагает, что нужно еще больше усилить идеологическую и информационную работу в этом направлении.– продолжил мысль Владимир Макей.Он подчеркнул, что подобные праздничные концерты очень важны и являются само собой разумеющимися мероприятиями.– подытожил глава белорусского внешнеполитического ведомства.