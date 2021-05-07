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  2. Макей: в случае введения новых санкций Беларусь может принять ответные меры против европейского бизнеса

Макей: в случае введения новых санкций Беларусь может принять ответные меры против европейского бизнеса

В случае введения новых санкций со стороны западных стран Беларусь может принять ответные симметричные и асимметричные меры, в том числе в отношении европейского бизнеса. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


Глава МИД сказал, что санкционная тематика актуальна, поскольку ее активно продвигают "беглые белорусские преступники, находящиеся в некоторых западных странах". И его поражают в высшей мере циничные утверждения тех, кто призывает к введению санкций, что они якобы не повлияют на благосостояние людей в Беларуси и якобы этих мер требуют сами рабочие.

"Такие вещи не могут и не будут оставаться без ответа", – заверил министр. По его словам, подготовлены ответные меры на случай введения очередных санкций и они будут "асимметричными и адекватными ситуации, которая складывается".

Он добавил, что МИД обсуждает эти вопросы с европейскими коллегами, доводит до них позицию Беларуси. –"К сожалению, она не всегда воспринимается. Но убежден, что рано или поздно здравый смысл, логика возобладают и наши партнеры поймут, что стоит за требованиями этих беглых преступников о введении еще больших санкций против своего народа", – подчеркнул Владимир Макей.

На уточняющий вопрос, предполагают ли ответные санкции какие-то меры по отношению к бизнесу, министр ответил: "Это будут и симметричные, и ассиметричные санкции. Они подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси. Но многие сейчас стенают в интернете о том, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, якобы делает себе выстрел в ногу и так далее, и тому подобное. Но никто себе не будет делать выстрел ни в ногу, ни в голову, ни в сердце, ни куда-то еще. Мы четко просчитываем все варианты и не допустим, чтобы наши ответные меры повлияли на экономическое развитие страны, на благосостояние простых граждан".

Фото: архив БЕЛТА
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