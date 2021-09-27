Макей в ООН: Беларусь больше года остается мишенью воинственного давления со стороны Запада

Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает БЕЛТА.
"Несмотря на ежегодно звучащие в этих стенах всеобщие призывы к укреплению безопасности, многосторонности, солидарности и взаимопомощи, мир сегодня достиг наивысшей степени конфронтации. Беларусь также оказалась вовлеченной не по своей воле в пучину этой геополитической войны. Наша страна больше года продолжает оставаться мишенью воинственного давления со стороны коллективного Запада. И все лишь потому, что в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции, приуроченной к президентским выборам. Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям", – сказал Владимир Макей.
По словам министра, удивляет изощренность авторов в изобретении красивых, но лицемерных эпитетов для оправдания своих разрушительных действий: это "меры поддержки демократии", "секторальные ограничения" или "содействие благополучию народа" и "суверенитету государства".
"Однако их суть очевидна: Запад все еще никак не может смириться с выбором большинства белорусов, потому что этот выбор белорусских избирателей расстроил планы отдельных стратегов. Блицкрига по смене власти в Беларуси не получилось. Более того, Запад очень быстро потерял "улицу" с ее организованными извне протестными настроениями. Расчет не оправдался. Беларусь продолжает последовательно и успешно развиваться и идти своим самостоятельно избранным путем", – подчеркнул глава МИД.
Он заявил, что сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на построение сильного, суверенного и процветающего государства:
"Именно на это нацелена инклюзивная конституционная реформа, которая завершается в Беларуси и в которой участвуют все слои населения страны".
"Чтобы и далее демонизировать Беларусь, выставить ее источником напряженности в регионе и оправдать свои деструктивные действия в отношении нашего государства, Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами на западных границах Беларуси, забыв о своих международных обязательствах как в отношении нашей страны, так и в отношении стран происхождения беженцев", - добавил министр.
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