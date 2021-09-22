Макей в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Ирана

В Нью-Йорке проходит встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
– Стороны обсуждают ключевые направления интенсификации белорусско-иранского взаимодействия, совместные шаги по наращиванию торгово-экономического сотрудничества, – сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Владимир Макей 21–28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В рамках визита состоится выступление на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН, саммите ООН по продовольственным системам. Макей также примет участие в министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам.
Также на полях Генассамблеи состоятся двусторонние встречи с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, с руководством Организации Объединенных Наций.
Фото из архива БЕЛТА