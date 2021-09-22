Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.94
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Макей в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Ирана

Макей в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Ирана

В Нью-Йорке проходит встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси. 


– Стороны обсуждают ключевые направления интенсификации белорусско-иранского взаимодействия, совместные шаги по наращиванию торгово-экономического сотрудничества, – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Владимир Макей 21–28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В рамках визита состоится выступление на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН, саммите ООН по продовольственным системам. Макей также примет участие в министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам.

Также на полях Генассамблеи состоятся двусторонние встречи с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, с руководством Организации Объединенных Наций.

Фото из архива БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы