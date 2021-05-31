Макей: в ЕС хотят превратить Беларусь и ее руководство в страну-изгоя

Комментируя реакцию европейских лидеров на посадку самолета Ryanair в Минске, которые назвали действия белорусской стороны терроризмом, Владимир Макей заявил:Министр отметил, что навешивание ярлыков в последнее время в целом стало очень модным., – сказал он.По словам Владимира Макея, порой вокруг рядовых случаев западные страны поднимают вакханалию, и она всегда политически мотивирована., – отметил глава внешнеполитического ведомства нашей страны.