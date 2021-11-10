SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Макей: в ближайшее время не может быть и речи об обмене послами с США

Макей: в ближайшее время не может быть и речи об обмене послами с США

Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью агентству "РИА Новости", фрагменты которого опубликованы в официальном Twitter-аккаунте МИД Беларуси. 

Фото: пресс-служба МИД

– Наверное, в ближайшее время не может быть и речи об обмене послами с США. Хотя мы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные отношения с США, исходя из политических, экономических, военно-политических и гуманитарных соображений, – сказал Владимир Макей.

По его словам, в Беларуси рассчитывают, что рано или поздно и в США осознают, что Беларусь играет важную роль в регионе и с ней тоже надо выстраивать нормальные отношения.

– В истеблишменте США есть понимание, что Беларусь играет весьма существенную роль, выполняет роль некоего буфера между Россией и западным миром. Мы не хотели бы играть роль буфера, мы бы хотели иметь нормальные отношения и играть нормальную конструктивную роль в регионе, – подчеркнул министр.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы