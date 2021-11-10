Макей: в ближайшее время не может быть и речи об обмене послами с США

Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал в интервью агентству "РИА Новости", фрагменты которого опубликованы в официальном Twitter-аккаунте МИД Беларуси.
Фото: пресс-служба МИД
– Наверное, в ближайшее время не может быть и речи об обмене послами с США. Хотя мы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные отношения с США, исходя из политических, экономических, военно-политических и гуманитарных соображений, – сказал Владимир Макей.
По его словам, в Беларуси рассчитывают, что рано или поздно и в США осознают, что Беларусь играет важную роль в регионе и с ней тоже надо выстраивать нормальные отношения.
– В истеблишменте США есть понимание, что Беларусь играет весьма существенную роль, выполняет роль некоего буфера между Россией и западным миром. Мы не хотели бы играть роль буфера, мы бы хотели иметь нормальные отношения и играть нормальную конструктивную роль в регионе, – подчеркнул министр.