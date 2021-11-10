Макей: в ближайшее время не может быть и речи об обмене послами с США

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, – сказал Владимир Макей.По его словам, в Беларуси рассчитывают, что рано или поздно и в США осознают, что Беларусь играет важную роль в регионе и с ней тоже надо выстраивать нормальные отношения.– подчеркнул министр.