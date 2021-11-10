Макей: в 2021-м Беларусь пресекла 11 потоков нелегальной миграции

Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил в интервью РИА Новости. Отдельные цитаты главы ведомства опубликованы в Twitter-аккаунте МИД.
«Мы как защищали и охраняли границу, так и продолжаем. Только в этом году порядка 700 лиц было задержано за попытку пересечь границу, пресечено 11 потоков нелегальной миграции, заведено 14 уголовных дел», – отметил министр.
Владимир Макей добавил: «Поток нелегальных мигрантов в Беларусь, стремящихся попасть в дальние страны ЕС, на мой взгляд, является результатом объективной реальности, сложившейся в данном геополитическом контексте».
«Обвинения в адрес Беларуси не имеют под собой никаких оснований», – подчеркнул он.
Фото: МИД