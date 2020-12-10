Макей удивлен менторской тональностью сообщения представительства Евросоюза о его встрече с европейскими послами

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БЕЛТА

, – сказал глава внешнеполитического ведомства., – отметил Владимир Макей.Министр подчеркнул, что преждевременное изложение содержания дискуссии зачастую наносит ущерб, возможно, позитивным начинаниям и вообще может привести к обратному эффекту., – заметил министр., – продолжил глава белорусского МИД.При этом Владимир Макей выразил мнение, что лучше было бы дипломатам придерживаться соответствующей нейтральной позиции по тем или иным вопросам., – заключил министр.