Макей удивлен менторской тональностью сообщения представительства Евросоюза о его встрече с европейскими послами

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал журналистам о встрече с послами стран Европейского союза, которая состоялась 9 декабря, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Фото: архив БЕЛТА
"Вчера мы провели встречу с послами Европейского союза, аккредитованными в Беларуси, по их просьбе, – сказал глава внешнеполитического ведомства. – И это нормальная практика, когда дипломаты встречаются, обсуждают актуальные вопросы нашего взаимодействия, сотрудничества, обмениваются мнениями, вырабатывают какие-то предложения, скажем так, каких-то проблемных вопросов, обсуждают перспективы соответствующего взаимодействия".
"Должен сказать, что обсуждено намного больше вопросов, нежели это указано в заявлении, сообщении представительства Европейского союза в Минске, – отметил Владимир Макей. – Более того, обсуждение происходило в совершенно иной тональности, нежели об этом сказано в этом сообщении. Меня несколько удивил такой, я бы сказал, менторский тон этого заявления представительства Европейского союза".
Министр подчеркнул, что преждевременное изложение содержания дискуссии зачастую наносит ущерб, возможно, позитивным начинаниям и вообще может привести к обратному эффекту. "Я лично обратил внимание на то, что это сообщение появилось в 15:17 по минскому времени. Хотя дискуссия в это время или обсуждение на встрече были в самом разгаре, когда оно появилось. То есть даже середина встречи не прошла, а сообщение уже появилось", – заметил министр.
"Да, действительно представитель Европейского союза зачитал "агитку" в виде тех требований, которые изложены в сообщении представительства. И странным образом эти пункты совпадают с элементами программы эмигрировавших радикальных оппонентов действующей власти, – продолжил глава белорусского МИД. – И внимание послов Евросоюза было обращено на это. Это тоже свидетельствует, сами понимаете, о чем".
При этом Владимир Макей выразил мнение, что лучше было бы дипломатам придерживаться соответствующей нейтральной позиции по тем или иным вопросам.
"Ради бога, пусть это остается на их совести", – заключил министр.
Опубликовано:
1099