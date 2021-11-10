Макей: у Европейского союза нет никакой стратегии в отношении Беларуси

У Евросоюза нет никакой стратегии по отношению к Беларуси. Такое мнение министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выразил сегодня по итогам прошедшего в Москве совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.
По словам Макея, задача политики ЕС – наказать непокорную страну, которая имеет альтернативную точку зрения и предпринимает определенные действия, которые являются примером для третьих стран.
Отвечая на вопрос касательно того, обращались ли некоторые соседние страны с предложением обсудить миграционный кризис, Владимир Макей отметил, что Беларусь всегда готова к конструктивному диалогу. Наряду с этим белорусская сторона аккуратно относится к теме посредничества.
– Надо всегда находить мужество разговаривать даже в сложных ситуациях. Но если нет такого мужества, готовы разговаривать, скажем, и с третьими сторонами, которые могут быть в роли посредников, – обратил внимание глава белорусского МИД.
– Проблема не в Беларуси. Проблема находится на стороне Европейского союза. Потому что мы видим и убеждены, что у Европейского союза нет никакой стратегии по отношению к Беларуси. В чем сейчас состоит суть их политики? Задача – наказать непокорную страну, которая имеет отличную, альтернативную точку зрения, которая, с их точки зрения, предприняла какие-то шаги, которые недопустимы, ибо являются примером для третьих стран, – добавил он.
– Я имею в виду ситуацию с вынужденной посадкой самолета Ryanair, ситуацию с миграцией. Для представителей ЕС эти факты являются как бы доказательством того, что подобного рода действия могут быть совершены другими странами и являются таким "нехорошим" примером, – пояснил министр. – Именно поэтому они стремятся наказать непокорную Беларусь, которая имеет свою, отличную точку зрения.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства считает абсолютно неприемлемым такой подход. По его словам, диалог должен быть в любом случае.
– Но они загнали себя настолько далеко в угол, что не могут отойти от этого. На каком-то этапе они заявляют, что власть Беларуси нелегитимна, что они не признают действующее руководство. Они не знают уже, как выйти из этой ситуации, – продолжил Владимир Макей. – Мы получаем определенные сигналы, в том числе из Брюсселя и столиц европейских государств, о том, что надо выходить из этого положения, но мы не знаем как, поэтому давайте разговаривать хотя бы конфиденциально, где-то в подвалах, лесах, но обмениваться какими-то мессенджерами, которые позволят нам наконец-то прийти к нормальным взаимоотношениям.
Министр иностранных дел Беларуси подчеркнул:
– Мы всегда заявляли о том, что через диалог готовы решать любые, в том числе чувствительные вопросы. Повторю, что проблема не в нас. Если они не готовы пойти на такой шаг, подождем. Я убежден, что рано или поздно сама ситуация заставит все стороны двигаться к тому и понять, что надо находить развязки в той ситуации, которая сложилась сейчас вокруг Беларуси.
В свою очередь, Сергей Лавров заявил, что в ситуации с мигрантами ни поляки, ни литовцы, ни кто-то еще не обращались к российской стороне относительно возможного посредничества или какого-либо иного участия в этих дискуссиях.
– Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются, а просто наслаждаются собственной крутостью, делая такие громоподобные заявления, обвиняя Беларусь, а заодно и Россию, как стоящую за этими событиями в Республике Беларусь страну. И это, как я считаю, проявление ощущения собственного величия и собственной безнаказанности в любом вопросе, – заявил глава МИД России.
– То, что Беларусь предлагала неоднократно уже на нынешнем этапе этой ситуации на границе проводить консультации, договариваться, решать эти вопросы на основе международного гуманитарного права, никоим образом в публичной риторике не упоминается, – продолжил Сергей Лавров. – Точно так же, как было отвергнуто предложение Президента Лукашенко сразу же после инцидента с самолетом Ryanair приступить к консультациям, категорически никто этого не услышал. Хотя я думаю, что другого выхода, кроме как разговаривать и определять на основе реальных фактов, что же произошло на самом деле, просто не существует. Но таковы у нас европейские партнеры, они должны, наверное, все-таки на себя обратить внимание, там есть на что посмотреть.