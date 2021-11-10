Макей: у Европейского союза нет никакой стратегии в отношении Беларуси

По словам Макея, задача политики ЕС – наказать непокорную страну, которая имеет альтернативную точку зрения и предпринимает определенные действия, которые являются примером для третьих стран.Отвечая на вопрос касательно того, обращались ли некоторые соседние страны с предложением обсудить миграционный кризис, Владимир Макей отметил, что Беларусь всегда готова к конструктивному диалогу. Наряду с этим белорусская сторона аккуратно относится к теме посредничества.– обратил внимание глава белорусского МИД.– добавил он.– пояснил министр.Глава белорусского внешнеполитического ведомства считает абсолютно неприемлемым такой подход. По его словам, диалог должен быть в любом случае., – продолжил Владимир Макей.Министр иностранных дел Беларуси подчеркнул:В свою очередь, Сергей Лавров заявил, что в ситуации с мигрантами ни поляки, ни литовцы, ни кто-то еще не обращались к российской стороне относительно возможного посредничества или какого-либо иного участия в этих дискуссиях.– заявил глава МИД России.– продолжил Сергей Лавров.