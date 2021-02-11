Наша страна была в эпицентре двух мировых войн. Беларусь продолжает находиться в эпицентре мировых событий интересов глобальных игроков и сейчас. Но что дальше? И каков выход? Такие вопросы делегатам VI Всебелорусского народного собрания задал министр иностранных дел Владимир Макей.
- На мой взгляд закрепленное в Конституции стремление Беларуси к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета, в его классическом понимании, уже не существует. Предлагается учесть данный аспект при работе над поправками в основной закон нашей страны.
Фото: архив БЕЛТА
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Макей: в современном глобализированном мире нейтралитета, в его классическом понимании, уже не существует
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