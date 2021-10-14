Макей: страны СНГ обладают колоссальным потенциалом

Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Мероприятие проходит сегодня в Минске. Повестка дня обещает быть насыщенной.





Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят сразу несколько документов: проект положения о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств – участников СНГ, совместное заявление об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, план проведения многоуровневых межмидовских консультаций в Содружестве на 2022 год, решение о создании базовой организации по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма, методические рекомендации по разработке проектов международных договоров, заключаемых в СНГ.

Владимир Макей отметил, что, активно продолжая развивать многоплановое сотрудничество, страны СНГ способны намного быстрее преодолеть кризис пандемии и эффективнее противостоять другим тревожным вызовам сегодняшнего дня.

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