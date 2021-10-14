SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Макей: страны СНГ обладают колоссальным потенциалом

Макей: страны СНГ обладают колоссальным потенциалом

Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Мероприятие проходит сегодня в Минске. Повестка дня обещает быть насыщенной. 


Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят сразу несколько документов: проект положения о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств – участников СНГ, совместное заявление об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, план проведения многоуровневых межмидовских консультаций в Содружестве на 2022 год, решение о создании базовой организации по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма, методические рекомендации по разработке проектов международных договоров, заключаемых в СНГ. 

Владимир Макей отметил, что, активно продолжая развивать многоплановое сотрудничество, страны СНГ способны намного быстрее преодолеть кризис пандемии и эффективнее противостоять другим тревожным вызовам сегодняшнего дня.

Фото БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы