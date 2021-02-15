Макей: сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы

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БЕЛТА

В первую очередь министр отметил многовекторность белорусской внешней политики, подчеркнув: наша страна поддерживает контакты не только с Россией.сказал Владимир Макей.Глава белорусского внешнеполитического ведомства, говоря о взаимоотношениях нашей страны с Евросоюзом, отметил:Он также обратил внимание, что Беларусь не прекращает вести работу с ЕС.сказал Владимир Макей.выразил уверенность глава МИД.Отвечая на вопрос о возможности нормализации отношений Беларуси с ЕС при Президенте Александре Лукашенко, Владимир Макей сказал следующее:Глава внешнеполитического ведомства добавил:Подытоживая, Владимир Макей напомнил: