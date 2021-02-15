Макей: сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы

Сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
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В первую очередь министр отметил многовекторность белорусской внешней политики, подчеркнув: наша страна поддерживает контакты не только с Россией. «У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги – с Китаем, Пакистаном, другими. У нас внешнеэкономический товарооборот, наоборот, увеличился за это время. И с Европейским союзом у нас отношения не прекращались. Есть порядка десяти стран, с которыми у нас торговля за прошлый год возросла, несмотря на пандемию, несмотря на те политические нюансы, о которых вы упомянули. Поэтому говорить о том, что мы остались только лишь с Россией и больше нас никто не поддерживает, я бы не стал», – сказал Владимир Макей.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства, говоря о взаимоотношениях нашей страны с Евросоюзом, отметил: «Я считаю, что это временные трудности, нам нужно пережить их. Да, сегодня Европейский союз однозначно призывает к санкционному давлению на нашу страну с подачи тех беглых оппонентов власти, которые сейчас разъезжают по европейским городам и весям. Но я думаю, рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение в том числе для Европейского союза. И сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы. Пока они это, может, не очень отчетливо осознают, но это придет».
Он также обратил внимание, что Беларусь не прекращает вести работу с ЕС. «У меня продолжаются контакты, хотя они не сильно стараются это афишировать, с моими коллегами. Мы проводим телефонные разговоры. Конечно, жалко, что нет возможности встретиться лично в очном формате, но даже по телефону они прислушиваются к некоторым аргументам, и я вижу, что рано или поздно эти наши официальные аргументы дойдут до них. И они не будут прислушиваться только к оппонентам власти, которые призывают лишь к санкциям, к передаче власти и при этом не предлагают никакой позитивной повестки дня», – сказал Владимир Макей.
«Знаете, перед визитом высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности господина Борреля в Россию я послушал его интервью. Он сказал прекрасную фразу: внешняя политика должна основываться не на взаимных обвинениях, а на поиске решения. Но он это сказал в применении к России. Что касается Беларуси, то звучат сплошные обвинения. Но я думаю, что если они будут следовать этому принципу, то рано или поздно мы найдем возможности для нахождения компромиссных решений проблем, которые существуют сейчас в наших отношениях», – выразил уверенность глава МИД.
Отвечая на вопрос о возможности нормализации отношений Беларуси с ЕС при Президенте Александре Лукашенко, Владимир Макей сказал следующее: «Все позитивные моменты для всех – и для европейцев, и для белорусов – за последние пять лет были достигнуты именно благодаря конструктивному диалогу Европы с действующей властью. С кем они хотят работать, это зависит от них. Но решать, кто будет у власти, кому вести вперед Беларусь, будет белорусский народ».
Глава внешнеполитического ведомства добавил: «По-моему, очень четко прозвучала мысль о том, что абсолютно открыто, честно будут проведены и референдум, и следующие выборы. И это позволит нам действительно, скажем, с юридической точки зрения иметь четкие и полные основания для выстраивания нашего внешнеполитического, внутриполитического курса на будущее. Поэтому, что касается вашего вопроса, я хочу сказать: его нужно задать европейцам. С кем они хотят работать? Если они хотят отрицать очевидное и не работать с нынешней властью, это их право. Но уверен, что в данной ситуации в таком случае они проиграют».
Подытоживая, Владимир Макей напомнил: «Мы готовы работать с европейцами, мы готовы обсуждать любые вопросы, мы готовы работать и с ОБСЕ по обсуждению ситуации в нашей стране, по нахождению путей выхода из этой ситуации. Но это не означает, что мы согласимся на те вещи, которые они предлагают: трансфер власти, безусловный уход нынешнего Президента с поста, смена власти через революцию, через давление улицы и так далее и тому подобное. Это абсолютно неприемлемо, потому что революция никогда ни к чему хорошему не приводила».
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Макей: сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы
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