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  2. Макей: Россия никогда не ставила ультимативный вопрос о конституционной реформе в Беларуси

Макей: Россия никогда не ставила ультимативный вопрос о конституционной реформе в Беларуси

Россия никогда не ставила ультимативный вопрос о проведении в Беларуси конституционной реформы. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. 


Глава МИД Беларуси ответил на вопрос, настаивала ли Россия на проведении конституционной реформы и досрочных выборов для того, чтобы уладить внутренний конфликт.

"Никогда. Президент Лукашенко информировал о своих переговорах, проходивших некоторое время назад в Сочи с Президентом России, и у меня было много встреч с моим коллегой Сергеем Лавровым. Никогда российская сторона не ставила ультимативный вопрос, что, мол, вы должны провести конституционную реформу, провести какие-то изменения и так далее и тому подобное. Они всегда говорили о том, что это выбор белорусского народа. И мы ценим такую позицию", – сказал министр.

Он констатировал, что сейчас то, что происходило в Беларуси во второй половине прошлого года, начинает происходить и в России. "Технологии практически идентичны. Поэтому мы считаем, что нам нужно держаться вместе, но никогда у нас не было такого, чтобы одна сторона пыталась вмешаться во внутренние дела другой стороны. И мы ценим такую позицию, мы знаем, что наши российские друзья высказывают такое же мнение в контактах с европейцами, с американцами. Мы благодарны за это нашим партнерам", – заявил Владимир Макей. 

Фото: БЕЛТА
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