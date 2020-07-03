Макей: путь Беларуси к своей независимости был нелегким

Путь Беларуси к своей независимости был нелегким. Это отметил в интервью БЕЛТА министр иностранных дел Владимир Макей.

— Думаю, для любого гражданина Беларуси независимость значит много, если он действительно настоящий гражданин своей страны, если он переживает, болеет за свою страну и желает ее развития, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. — Да, у нас в прошлом трудный путь — белорусская земля действительно многострадальная. Мы столько выстрадали в различных войнах и помним, как в прошлом даже не имели права называться белорусами, нас называли "тутэйшымі".

— Поэтому пришлось пройти очень большой, длинный путь, который был усеян не только розами, но и терниями. Путь для того, чтобы, как говорил известный классик, "людзьмі звацца". Сегодня мы живем в по-настоящему независимом государстве, — сказал глава МИД. — Хотя, на мой взгляд, мы еще в начале становления подлинной независимости государства. Как видите, столько с различных сторон вызовов для нашего государства".

— Для того чтобы обеспечить полную независимость, нам, каждому из нас, конечно же, надо приложить еще очень много усилий. В том числе и нам, дипломатам, отстаивая интересы нашей страны на внешнеполитической арене, продвигая внешнеэкономические интересы, пытаясь вырулить в этом турбулентном мире конфронтации и вывести нашу страну, наш корабль в спокойное море, — подчеркнул министр. — Я думаю, что каждый дипломат, каждый сотрудник Министерства иностранных дел понимает это.

— Мы готовы сделать все, чтобы укреплять и дальше независимость Беларуси, — заявил министр иностранных дел.