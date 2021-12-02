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Макей провел встречу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Стокгольме провел встречу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейрy. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.


Глава внешнеполитического ведомства подтвердил открытость и готовность белорусской стороны к выстраиванию продуктивного, взаимоуважительного и непредвзятого сотрудничества с офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Как сообщалось, Владимир Макей находится с визитом в Швеции. Там он 2–3 декабря принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Во время визита у Владимира Макея запланированы двусторонние встречи с коллегами, министрами иностранных дел зарубежных государств, руководством ОБСЕ.

Фото из архива БЕЛТА
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