Макей провел встречу с директором БДИПЧ ОБСЕ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
Напомним, глава белорусского внешнеполитического ведомства находится с визитом в Швеции. Там он 2–3 декабря примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Во время визита у Владимира Макея запланированы также двусторонние встречи с коллегами, министрами иностранных дел ряда зарубежных государств, руководством ОБСЕ.