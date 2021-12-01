Макей провел встречу с директором БДИПЧ ОБСЕ

Напомним, глава белорусского внешнеполитического ведомства находится с визитом в Швеции. Там он 2–3 декабря примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Во время визита у Владимира Макея запланированы также двусторонние встречи с коллегами, министрами иностранных дел ряда зарубежных государств, руководством ОБСЕ.