Макей провел телефонный разговор с главой МИД Турции

Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов развития белорусско-турецкого сотрудничества, включая торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.Стороны отметили взаимное стремление к дальнейшему укреплению двусторонних отношений и развитию диалога на различных уровнях.Руководители МИД двух стран также обменялись поздравлениями по случаю новогодних праздников.