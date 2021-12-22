Макей провел телефонный разговор с главой МИД Турции

Сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского МИД.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов развития белорусско-турецкого сотрудничества, включая торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.
Стороны отметили взаимное стремление к дальнейшему укреплению двусторонних отношений и развитию диалога на различных уровнях.
Руководители МИД двух стран также обменялись поздравлениями по случаю новогодних праздников.