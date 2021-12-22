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Макей провел телефонный разговор с главой МИД Турции

Сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского МИД.


Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов развития белорусско-турецкого сотрудничества, включая торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

Стороны отметили взаимное стремление к дальнейшему укреплению двусторонних отношений и развитию диалога на различных уровнях.

Руководители МИД двух стран также обменялись поздравлениями по случаю новогодних праздников.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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