Макей призвал ЕС оперативно завершить процедуру вступления в силу соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел сегодня телефонный разговор с заместителем председателя Европейской комиссии, высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, информирует пресс-служба МИД.

Собеседники обсудили широкий круг актуальных тем, связанных с отношениями Беларуси и ЕС, включая совместное реагирование на последствия распространения коронавирусной инфекции. Макей и Боррель обменялись мнениями о перспективах наращивания торгово-экономического и кредитно-инвестиционного сотрудничества. Глава МИД призвал ЕС оперативно завершить процедуру вступления в силу двусторонних соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии.

Стороны обсудили перспективы подписания приоритетов партнерства между Беларусью и ЕС, а также сотрудничество в рамках "Восточного партнерства", включая подготовку министерской встречи стран ЕС и ВП и саммита "Восточного партнерства".

Высокий представитель Евросоюза проинформировал, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой его визит в Беларусь, планировавшийся на конец апреля, откладывается. Собеседники условились согласовать новые даты визита на более позднем этапе.