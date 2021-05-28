Макей принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетию БГУ

Эта юбиленая дата включена в Календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2021 год.С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Министр иностранных дел Республики Беларусь, председатель Национальной камисии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей.В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства отметил, что сегодня БГУ занимает лидирующие позиции среди белорусских вузов и прочно утвердился как высшее учебное заведение страны, играющее важную роль в развитии белорусского общества.В.Макей подчеркнул, что включение 100-летия БГУ в Календарь памятных дат ЮНЕСКО свидетельствует о высоком международном авторитете вуза, широком признании его достижений в образовательной и академической областях.Министр с удовлетворением отметил, что университет стал Alma Mater для многих белорусских дипломатов, и именно выпускники БГУ составляют кадровую основу белорусской дипломатической службы.С приветственными словами к участникам мероприятия обратились также Первый заместитель Министра образования Ирина Старовойтова, ректор БГУ Андрей Король, а также руководитель отдела высшего образования ЮНЕСКО Питер Дж. Уэллс.В ходе мероприятия состоялась презентация продукции Центра пищевых технологий УП «Унитехпром БГУ».Перед участниками выступил струнный квартет Большого театра Беларуси «VIVAT QUARTET».Фото пресс-службы МИД