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Макей принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетию БГУ

28 мая 2021 года в Министерстве иностранных дел состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию создания Белорусского государственного университета. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.


Эта юбиленая дата включена в Календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2021 год.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Министр иностранных дел Республики Беларусь, председатель Национальной камисии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей. 


В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства отметил, что сегодня БГУ занимает лидирующие позиции среди белорусских вузов и прочно утвердился как высшее учебное заведение страны, играющее важную роль в развитии белорусского общества.

В.Макей подчеркнул, что включение 100-летия БГУ в Календарь памятных дат ЮНЕСКО свидетельствует о высоком международном авторитете вуза, широком признании его достижений в образовательной и академической областях.

Министр с удовлетворением отметил, что университет стал Alma Mater для многих белорусских дипломатов, и именно выпускники БГУ составляют кадровую основу белорусской дипломатической службы.

С приветственными словами к участникам мероприятия обратились также Первый заместитель Министра образования Ирина Старовойтова, ректор БГУ Андрей Король, а также руководитель отдела высшего образования ЮНЕСКО Питер Дж. Уэллс.


В ходе мероприятия состоялась презентация продукции Центра пищевых технологий УП «Унитехпром БГУ».

Перед участниками выступил струнный квартет Большого театра Беларуси «VIVAT QUARTET». 



Фото пресс-службы МИД
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