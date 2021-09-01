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  2. Макей принял копии верительных грамот у посла Азербайджана

Макей принял копии верительных грамот у посла Азербайджана

В среду, 1 сентября, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Ульви Бахшалиева. Об этом sb.by сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.


В ходе встречи рассмотрены основные вопросы развития двусторонних белорусско-азербайджанских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействие Минска и Баку на международных площадках, а также ход реализации ряда совместных проектов.

Фото: МИД
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