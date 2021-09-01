Макей принял копии верительных грамот у посла Азербайджана

В среду, 1 сентября, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Ульви Бахшалиева. Об этом sb.by сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
В ходе встречи рассмотрены основные вопросы развития двусторонних белорусско-азербайджанских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействие Минска и Баку на международных площадках, а также ход реализации ряда совместных проектов.
Фото: МИД