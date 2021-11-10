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Макей принимает участие в совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Москве участвует в совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.

Фото из архива БЕЛТА

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