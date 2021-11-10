Главная Макей принимает участие в совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России Опубликовано: 10.11.2021 11:21:08 825 Макей принимает участие в совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Москве участвует в совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России, сообщает БЕЛТА. Фото из архива БЕЛТА Будет дополнено. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Россия МИД Макей Подготовил(а): Елизавета БАРАНОВА Написать автору Версия для печати Новости и статьи