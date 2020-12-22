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  2. Макей: Президент поручил найти решение по ситуации с Кондрусевичем с учетом всех имеющихся правовых механизмов

Макей: Президент поручил найти решение по ситуации с Кондрусевичем с учетом всех имеющихся правовых механизмов

Министр иностранных дел Владимир Макей прокомментировал журналистам итоги визита в Беларусь посланника Папы Римского, апостольского нунция в Великобритании Клаудио Гуджеротти. Его слова приводит пресс-служба МИД.


Описывая отношения нашей страны с Ватиканом, глава МИД сказал: «У нас действительно очень доверительные, тесные, дружеские контакты. И мы – Республика Беларусь и Государство Ватикан, всегда откровенно и искренне обсуждаем все вопросы, связанные с нашим взаимодействием. Мы, кстати, очень плотно работаем и сотрудничаем с Ватиканом в рамках различных международных организаций. Мы поддерживаем друг друга практически по всем без исключения направлениям международной, региональной и двусторонней политики».

Владимир Макей охарактеризовал отношения Александра Лукашенко и Папы Римского Франциска как «тесные, дружеские, личные». «Я знаю, что Президент Беларуси с уважением относится к Папе Франциску и восхищается его деятельностью. Аналогично и Папа Римский Франциск – душевный человек, который с любовью и трепетом относится к Беларуси. И, конечно же, он переживает за Беларусь, всегда заботясь о ее благе и благополучии. Поэтому, исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, Папа Римский Франциск счел возможным направить своего посланника – Нунция в Великобритании [Клаудио] Гуджеротти с соответствующим письмом, адресованным Главе белорусского государства», – добавил глава МИД.

Как отметил Владимир Макей, в письме «излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича».

«Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и из своих личных добрых отношений, Глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе Папы Римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов. И это с учетом того, что конечно же приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной», – добавил Владимир Макей.

Фото: БЕЛТА
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