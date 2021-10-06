Макей предложил ЮНКТАД оценить влияние санкций на устойчивое развитие

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БЕЛТА

, - подчеркнул Владимир Макей.По словам белорусского дипломата, применение односторонних принудительных мер особенно представляется неприемлемым в ситуации, когда человечество продолжает страдать от коронавирусной пандемии, а национальные экономики не могут в полной мере восстановиться., - предложил министр.Владимир Макей считает, что итогом работы конференции должна стать актуализация мандата ЮНКТАД, сконцентрированного на объединительной глобальной повестке дня и нацеленности на созидательное выполнение Повестки дня в области устойчивого развития, достижение конкретных практических результатов, которые улучшат благополучие и повысят благосостояние людей, помогут достойно справиться с социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19 и другими вызовами современности., - отметил министр.