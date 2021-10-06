Макей предложил ЮНКТАД оценить влияние санкций на устойчивое развитие

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- Наметившаяся негативная тенденция агрессивного применения западными странами односторонних принудительных мер в отношении других суверенных государств идет вразрез с положениями Устава ООН и противоречит ряду международных обязательств. Более того, такие неправомерные действия коллективного Запада ограничивают возможности государств, находящихся под санкционным давлением, в устойчивом развитии, нарушают экономические и социальные права граждан этих государств, - подчеркнул Владимир Макей.
По словам белорусского дипломата, применение односторонних принудительных мер особенно представляется неприемлемым в ситуации, когда человечество продолжает страдать от коронавирусной пандемии, а национальные экономики не могут в полной мере восстановиться.
- Эта ситуация сохраняется вопреки призывам генерального секретаря ООН воздержаться от ограничительных мер в сложный и непредсказуемый период существования мирового сообщества. ЮНКТАД может сыграть свою роль в оценке негативного воздействия односторонних принудительных мер для устойчивого развития, в том числе на выполнение Повестки дня - 2030, - предложил министр.
Владимир Макей считает, что итогом работы конференции должна стать актуализация мандата ЮНКТАД, сконцентрированного на объединительной глобальной повестке дня и нацеленности на созидательное выполнение Повестки дня в области устойчивого развития, достижение конкретных практических результатов, которые улучшат благополучие и повысят благосостояние людей, помогут достойно справиться с социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19 и другими вызовами современности.
- Формирование мандата ЮНКТАД должно происходить также с учетом интересов стран со средним уровнем дохода, в которых проживает около 70% мирового населения. Изначальный мандат ЮНКТАД фокусируется на обеспечении устойчивого экономического роста и развития. Обновленный многофункциональный мандат ЮНКТАД будет соответствовать как девизу Конференции ЮНКТАД-15 "От неравенства и уязвимости к процветанию для всех", так и девизу Повестки дня - 2030 "Никого не оставить в стороне, - отметил министр.
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