Макей: попытки отдельных стран определять степень демократичности других государств откровенно напоминают методы нацистов

Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе МИД.
Глава МИД отметил, что тема прав человека уже набила оскомину из-за спекуляций вокруг нее. "Казалось бы, позитивная повестка для всех. Но сегодня правочеловеческая проблематика является не просто опасной игрушкой в руках неумелых и недальновидных политиков, она стала реальным оружием против неугодных и непослушных стран. Демократия, выкроенная по лекалам коллективного Запада, насажденная невпопад в различных странах мира, никому не принесла пользы, а, наоборот, сеет хаос и нестабильность", – заявил Владимир Макей.
"Уже упоминавшийся Афганистан – свежий пример такой бездумной политики со стороны нескольких так называемых цитаделей демократии, однако последствия этой политики сегодня ложатся на плечи всего мирового сообщества. Даже такой демократ, как президент Франции Макрон, буквально месяц назад вынужден был признать, что невозможно навязать демократию извне, в том числе с помощью оружия", – привел пример министр.
Он акцентировал внимание на том, что "попытки отдельных, как принято называть, развитых стран монополизировать авторское право на демократию, произвольно определять степень демократичности других стран и в зависимости от этого навешивать оскорбительные ярлыки на суверенные государства откровенно напоминают методы нацистов, которые также делили мир на тех, кто должен господствовать, и тех, кто должен быть рабом".
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