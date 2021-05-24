Макей: послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток

, - сказал министр.В столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран - участниц турнира. Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику.- подчеркнул глава белорусского МИД., - добавил глава МИД.