Макей: Польша использует миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем

, – отметил министр. –(экс-премьер Польши и бывший председатель Европейского совета. –к.Владимир Макей акцентировал внимание на том факте, что другие страны ЕС сталкиваются с куда большими потоками беженцев, нежели Польша, но там тем не менее не предпринимается никаких чрезвычайных действий. Например, накануне через пролив Ла-Манш большая группа смогла переправиться в Великобританию.– заметил глава МИД.Италия, например, только в этом году приняла 55 тыс. беженцев, в Греции подано более 40 тыс. прошений о предоставлении убежища, в прошлом году ЕС принял 500 тыс. беженцев из других стран, привел данные министр.Тем временем, обратил внимание министр, при меньшем в разы количестве беженцев у границы с Польшей там слышны лязг гусениц, шум вертолетных пропеллеров, и даже имеют место выстрелы в сторону Беларуси.– заявил Владимир Макей.