Макей: политический шантаж белорусского государства продолжается

Архивное фото

- подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.Он также добавил, что сотрудничество Беларуси и России на международных площадках - это образец близких союзнических отношений. Министр обратил внимание, что Запад злоупотребляет правозащитной темой для оказания политического давления на страны.