Макей: политический шантаж белорусского государства продолжается

Политический шантаж белорусского государства продолжается. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Москве в рамках совместного заседания коллегий МИД Беларуси и РФ, передает БЕЛТА.
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- Политический шантаж белорусского государства продолжается. На подходе пятый пакет ограничений, о чем судачат уже на Западе. Поводом для которых на этот раз стал миграционный кризис, спровоцированный самим же Евросоюзом и его странами-членами, граничащими с Беларусью. В условиях все возрастающего санкционного давления, которое испытывают наши страны, мы нацелены на консолидированную работу с российскими коллегами и взаимную поддержку, в том числе касательно совместной реакции на недружественные действия против наших стран, - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.
Он также добавил, что сотрудничество Беларуси и России на международных площадках - это образец близких союзнических отношений. Министр обратил внимание, что Запад злоупотребляет правозащитной темой для оказания политического давления на страны.