Макей отметил высокий уровень двустороннего взаимодействия Беларуси и ОАЭ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел сегодня встречу с чрезвычайным и полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом Мангушем аль-Тенейджи по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, информирует пресс-служба МИД.

Фото: МИД



В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Глава внешнеполитического ведомства отметил высокий уровень двустороннего взаимодействия Беларуси и ОАЭ, активный политический диалог, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Владимир Макей выразил благодарность Послу ОАЭ за плодотворную работу, направленную на укрепление белорусско-эмиратских отношений.