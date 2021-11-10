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  2. Макей отметил факты бесстыдного надругательства над прахом советских воинов

Макей отметил факты бесстыдного надругательства над прахом советских воинов

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Москве на совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России подчеркнул важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне, сообщает БЕЛТА.


"Считаю крайне важной задачей убедительно доносить правду о войне до широкой международной аудитории, в первую очередь молодежи. В современном мире (и за примерами не нужно далеко ходить) набирают обороты попытки фальсификации истории и оправдания нацистских преступников", – заявил министр.

Он отметил, что происходит бесстыдное надругательство над прахом советских воинов, идет перекодирование сознания людей в сторону оправдания и даже героизации нацизма. "Совместно с нашими российскими коллегами мы продолжим наступательную работу на международных площадках по противодействию этим циничным проявлениям", – сказал Владимир Макей.

Фото: БЕЛТА
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