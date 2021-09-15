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Макей: от Афганистана ждут нацеленности на миролюбивое развитие страны

От Афганистана государства региона ждут нацеленности на миролюбивое развитие страны и выстраивание разнопланового сотрудничества с другими государствами. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, пишет БЕЛТА.


К саммиту ОДКБ, который проходит в эти дни в Душанбе, государства – члены организации договорились выработать общую позицию по ситуации в Афганистане.

«Естественно, существуют разные точки зрения на сей счет. Наши подходы были обозначены и Президентом, и на других уровнях. Я считаю, что мы должны дождаться окончательного формирования правительства Афганистана. Мы полагаем, что внутри страны должен быть организован инклюзивный диалог с вовлечением различных категорий населения», – подчеркнул глава белорусского МИД. Он добавил: «Мы заинтересованы в том, чтобы с территории Афганистана не исходила угроза для соседей, а сегодня эти угрозы носят многомерный характер».

Министр отметил, что угрозы терроризма и экстремизма могут быть актуальны не только для соседей Афганистана, но и для других стран, в том числе Беларуси. В связи с этим Владимир Макей сказал: «Если мы будем видеть, что с территории Афганистана не исходят угрозы для соседних стран, что Афганистан проповедует спокойное, миролюбивое развитие своей страны, нацелен на выстраивание разнопланового сотрудничества с другими государствами, конечно же, мы будем заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные отношения с этой страной».

Глава МИД Беларуси обратил внимание на тот факт, что товарооборот Беларуси с Афганистаном не такой уже и маленький. В прошлом году он превысил $180 млн, и это больше, чем с некоторыми постсоветскими странами.
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Фото из архива БЕЛТА
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