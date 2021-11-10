Макей: огромные деньги направляются на изменение сознания наших людей, в первую очередь молодежи

заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны.По его словам, в этой связи стороны продолжат совместную активную работу на международных площадках по информационной безопасности, продвижению правды и противодействию попыткам фальсификации истории., – сказал Владимир Макей.Он также выразил озабоченность относительно продолжающегося безосновательного наращивания военной мощи НАТО на границах Союзного государства., – констатировал министр иностранных дел.