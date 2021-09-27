Макей обвинил лидеров Польши, Литвы, Латвии и некоторых других стран в бессовестном вранье

Министр иностранных дел Владимир Макей отверг обвинения в адрес Беларуси в развязывании гибридной войны и использовании для этого беженцев. Об этом он заявил, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, информирует пресс-служба МИД Беларуси.
«Не стоит в этом контексте перекладывать ответственность с больной головы на здоровую, обвиняя Беларусь в развязывании гибридной войны против Европейского союза, как об этом врали с этой высокой трибуны лидеры Польши, Литвы, Латвии и некоторых других стран. Даже простому обывателю понятно: 10-миллионная Беларусь объективно не может вести не только гибридную войну, но и никакую войну с 500-миллионным Евросоюзом, даже если бы у нее и были мускулы Арнольда Шварценеггера», – заявил Владимир Макей.
Он напомнил: «С апреля этого года мы предлагаем Европейскому союзу провести консультации по вопросу нелегальной миграции, однако никакой реакции нет. Более того, в нарушение ранее заключенных соглашений Евросоюзом прекращено финансирование всех проектов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией». «Если на предложение о диалоге тебе отвечают строительством «железного занавеса» из колючей проволоки, то вся вина ложится на этих горе-строителей», – отметил министр.
Глава МИД напомнил, что Беларусь всегда придерживалась и будет придерживаться политики добрососедства, в основе которой лежит простая мудрость: «Соседи даны нам от Бога!».
«Беларусь всегда была и остается приверженной взаимовыгодному сотрудничеству со всеми государствами – даже с теми, с кем у нас имеются острые разногласия. Однако мы будем строить свои отношения на принципах уважения и равноправия, без шантажа и условий», – подчеркнул дипломат.
Владимир Макей также обратил внимание на тот факт, что наша страна всегда была в авангарде усилий по борьбе с торговлей людьми как на национальном, так и международном уровнях. «В этом году Беларусь будет инициировать в Третьем комитете ГА ООН в широком соавторстве с государствами-единомышленниками традиционную резолюцию «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми». Эта резолюция – ключевой элемент в спектре коллективных международных усилий, призванных содействовать стабильности в мире», – рассказал министр.
Он призвал государства к соавторству с белорусской резолюцией и ее поддержке в ходе принятия. «Приветствуем проведение в ноябре этого года в ООН мероприятия высокого уровня, посвященного тематике борьбы с торговлей людьми», – добавил глава МИД.
Фото: МИД