Макей обсудил с временной поверенной в делах США отношения двух стран

Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня принял временную поверенную в делах США в Беларуси Дженифер Мур по случаю завершения ее дипломатической миссии в нашей стране, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений.

Глава внешнеполитического ведомства поблагодарил Дженифер Мур за ее вклад в развитие двустороннего сотрудничества Беларуси и США и вручил американскому дипломату нагрудный знак отличия органов дипломатической службы Республики Беларусь «Партнерство».