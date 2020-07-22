Макей обсудил с заместителем госсекретаря США белорусско-американские отношения

Министр иностранных дел Владимир Макей провел сегодня телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, сообщает пресс-служба МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений, затронули текущие вопросы региональной и международной повестки дня.

По просьбе американской стороны Владимир Макей детально проинформировал собеседника о нюансах президентской кампании в Беларуси.