Макей обсудил с послом Словакии развитие отношений двух стран

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Словакии Йозефа Мигаша по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, передает пресс-служба МИД.

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Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-словацких отношений, включая реализацию совместных проектов.

Глава внешнеполитического ведомства поблагодарил Йозефа Мигаша за плодотворную совместную работу по укреплению и развитию двустороннего сотрудничества Беларуси и Словакии.

Ранее сегодня Владимир Макей провел встречи с послами Латвии и ОАЭ.