Макей обсудил с послом России вопросы белорусско-российских отношений

Во время встречи также обсуждался ход избирательной кампании в Беларуси, рассказали в пресс-службе МИД Беларуси.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым.

– В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российских отношений в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия, ход избирательной кампании в Беларуси, – отметили в МИД Беларуси.

Кроме этого, стороны обсудили тему участия российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами в Республике Беларусь.