Макей обсудил с Лебедевым вопросы многостороннего сотрудничества в рамках СНГ

Также стороны обсудили процесс подготовки к заседаниям уставных органов Содружества, запланированным на второе полугодие 2020 года, рассказали в пресс-службе МИД.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств, главой Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Сергеем Лебедевым.

- Стороны обсудили процесс подготовки к заседаниям уставных органов Содружества, запланированным на второе полугодие 2020 года, тематику председательства Республики Беларусь в СНГ в 2021 году, а также другие актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, - сообщили в пресс-службе МИД.

Кроме этого Макей и Лебедев обсудили ход избирательной кампании в нашей старне и вопросы, связанные с осуществлением международного наблюдения за президентскими выборами.

- Белорусская сторона подтвердила готовность оказывать миссии наблюдателей от СНГ необходимое содействие для выполнения своего мандата, а также заявила, что сделает все возможное для обеспечения демократического и транспарентного избирательного процесса, отражающего волю народа, - подытожили в белорусском министерстве.