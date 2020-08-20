Макей обсудил с Хэйлом перспективы взаимодействия с США и поствыборную ситуацию в Беларуси

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, рассказали в пресс-службе МИД.

– Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия, – рассказали в министерстве.

В МИД добавили, что Владимир Макей поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь.