Этот вопрос поднимался в рамках встречи министра иностранных дел Владимира Макея с главой Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Российской Федерации, Беларуси и Молдове Ихтияром Аслановым, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Собеседники обсудили разные аспекты сотрудничества Беларуси с МККК, в том числе работу над проектом Плана совместных мероприятий Международного Комитета Красного Креста и организаций Беларуси на следующий год. Также разговор во время встречи шел об участии МККК в противодействии распространению коронавируса в нашей стране.
Напомним, МККК – это международная гуманитарная организация, которая является частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Фото: МИД
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Макей обсудил с главой Региональной делегации МККК планы по совместному противодействию распространению COVID-19 в Беларуси
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