Макей обсудил с главой МИД Норвегии двустороннее сотрудничество и борьбу с пандемией

Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня провел телефонный разговор с норвежским коллегой Ине Эриксен Сорейде, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

В ходе беседы, состоявшейся по инициативе норвежской стороны, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в международных организациях, в особенности в ООН. Министрами была подчеркнута важность совместных усилий по борьбе с пандемией COVID-19.

Руководители внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили регулярный характер диалога по линии МИД, обсудили новые возможности, которые открываются для торгово-экономического взаимодействия двух стран, и пути преодоления совместных вызовов, с которыми столкнулся норвежский и белорусский бизнес.

С учетом того, что в настоящее время в работе находится несколько проектов двусторонних соглашений, Макей и Сорейде уделили внимание теме развития договорно-правовой базы сотрудничества.