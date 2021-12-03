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  2. Макей об участии в СМИД ОБСЕ: откровенно говоря, впечатления печальные

Макей об участии в СМИД ОБСЕ: откровенно говоря, впечатления печальные

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1" ответил на вопрос о своих впечатлениях по итогам прошедшего в Стокгольме Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД.


"Откровенно говоря, впечатления от СМИД ОБСЕ печальные, потому что я вижу, что ОБСЕ уже фактически превратилась в конфронтационную площадку, когда никто не хочет услышать здравые размышления, здравые голоса, – сказал министр. – Как под копирку зачитывались заявления в адрес Беларуси и России, высказывались известные претензии. Я думаю, однозначно эта циркулярная нота была подготовлена где-то в Вашингтонском или Брюссельском обкомах партии. Слова ряда моих коллег звучали абсолютно одинаково".

Владимир Макей уверен в необходимости прекратить дальнейшее нагнетание напряженности и раскручивание спирали, связанной с эскалацией ситуации.

"Мы готовы к этому. Мы внесли конкретные предложения. Понятно, что это не произойдет одномоментно, в одночасье, но мы уже проходили это. Я считаю, что всегда есть возможность выхода из любой ситуации, в том числе из той сложной ситуации, в которой оказались сейчас отношения между Беларусью и Европейским союзом", - добавил он. 

Фото из архива БЕЛТА
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