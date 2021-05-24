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Макей о реакции западных стран на ситуацию с самолетом Ryanair: это спланированная провокация

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал спланированной провокацией реакцию политиков западных стран на ситуацию с самолетом Ryanair. Об этом он заявил сегодня журналистам в Минске, передает БЕЛТА.

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"Не специалисты, подчеркиваю, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властью, властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об этом инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления. Естественно, с обвинениями в адрес Беларуси. Это не может не настораживать, и мы рассматриваем это как спланированные, скоординированные действия и спланированную провокацию. Поэтому, естественно, мы будем отвечать на подобного рода вещи. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, обстановки. Много раз подчеркивалось и говорилось о том, что Беларусь заинтересована в том, чтобы развивать нормальные отношения со всеми государствами, включая Латвию и иных соседей. Но если о Беларусь и ее народ будут пытаться вытереть ноги, то такие действия не могут и не должны оставаться без ответа. Именно поэтому сегодня посол Латвии был приглашен в МИД и ему были сделаны соответствующие предложения", - сказал Владимир Макей.

Как сообщалось, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины - Вильнюс, пролетая над территорией Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Аэропорт получил сообщение в 12.50. Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна.

По решению командира воздушного судна в 13.15 по минскому времени самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск, где на стоянке самолет уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.

На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось. В 20.48 самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.

Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 УК.

Что касается причин приглашения в МИД посла Латвии, то это связано с инцидентом в Риге с государственным флагом Беларуси. В эти дни там проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран-участниц турнира. Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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