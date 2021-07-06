Макей о противодействии санкционным мерам: острота наших шагов всегда будет соизмерима с остротой тех шагов, которые предпринимаются по отношению к Беларуси

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, – обозначил Владимир Макей. –Цель санкций, подчеркнул Владимир Макей, понятна. Это удушение экономики страны и в конечном итоге нанесение ущерба суверенитету и государственности нашей страны.– предупредил министр. –Владимир Макей охарактеризовал некоторые уже предпринятые шаги:Отдельно министр высказался о приостановке действия Соглашения о реадмиссии:Владимир Макей при этом отметил: для того чтобы начать процедуру о приостановке нашего участия в этом соглашении, соответствующий законопроект для начала должен быть внесен в Парламент. Это вопрос самого ближайшего времени.