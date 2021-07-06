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  2. Макей о противодействии санкционным мерам: острота наших шагов всегда будет соизмерима с остротой тех шагов, которые предпринимаются по отношению к Беларуси

Макей о противодействии санкционным мерам: острота наших шагов всегда будет соизмерима с остротой тех шагов, которые предпринимаются по отношению к Беларуси

Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил журналистам по итогам совещания у Президента о противодействии санкционным мерам в отношении нашей страны:

Фото: БЕЛТА

– В ответ можно много чего изобрести, но мы не сторонники санкционного подхода, – обозначил Владимир Макей. – Мы считаем, что санкции – это анахронизм не только 20-го, но и 21-го века. И те, кто пребывает сейчас в санкционной эйфории – в первую очередь на Западе, а также наши беглые оппоненты, – они глубоко заблуждаются, думая, что санкции приведут к чему-то позитивному. Ни к чему позитивному в конечном итоге санкции не приведут. В первую очередь для них.

Цель санкций, подчеркнул Владимир Макей, понятна. Это удушение экономики страны и в конечном итоге нанесение ущерба суверенитету и государственности нашей страны.

– Такого не будет, – предупредил министр. – В ответ на санкционное давление мы разработали комплекс мероприятий в зависимости от развития ситуации. Мы будем смотреть на то, как будет развиваться обстановка. Еще раз повторюсь: мы – категорические противники санкционного подхода, но без ответа не оставим никакое санкционное давление. Мы – категорические противники нагнетания напряженности в наших отношениях. Мы заинтересованы в том, чтобы отношения между Беларусью и западными соседями развивались в конструктивном русле. Те действия, которые мы предпринимаем, – это лишь ответ на ужесточение, на жесткие шаги, которые предпринимаются в отношении Беларуси. Мы считаем, что на данном этапе мы адекватно отреагировали на те меры, которые были предприняты. Это касается мер политико-дипломатического характера. Что касается ответных экономических мер, то у нас создана соответствующая межведомственная группа. По ее линии тоже предприняты ряд шагов, и они будут иметь достаточно чувствительный характер по отношению к нашим западным партнерам. Ни о каком спокойном созерцании речи не может идти и не идет. Мы очень адекватно смотрим на ситуацию, анализируем ее. Острота наших шагов всегда будет соизмерима с остротой тех шагов, которые предпринимаются по отношению к Беларуси.

Владимир Макей охарактеризовал некоторые уже предпринятые шаги:

– Мы приостановили наше участие в «Восточном партнерстве». Инициатива появилась, чтобы создать так называемый пояс стабильности вокруг Европейского союза – на границе между Евросоюзом и Востоком. За все эти 12 лет существования оказалось, что никакого пояса стабильности Евросоюзу создать не удалось. Более того, это пояс нестабильности и постоянных турбуленций. Без Беларуси этот пояс теряет всякий смысл, потому что образовывается целая брешь в этой дуге. С учетом того, что для нас эта инициатива, будем откровенны, ничего особого не принесла, и пока нам обозначали лишь какие-то перспективы, мы абсолютно спокойно пошли на этот шаг.

Отдельно министр высказался о приостановке действия Соглашения о реадмиссии:

–Это соглашение было очень важным и для Европейского союза, и для Беларуси. Но с учетом того, что после известных событий прошлого года Евросоюз пошел на ряд шагов и прекратил финансирование конкретных проектов в рамках этого соглашения, то какой смысл нам участвовать в нем? Те деньги, которые планировались на обустройство пограничной инфраструктуры, реализацию каких-то иных проектов, связанных с мобильностью, должны сейчас будем направлять на ликвидацию тех последствий, которые должны иметь место в Беларуси в связи с введенными санкциями. То есть эти деньги пойдут на конкретных людей, на народ. Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же самый Запад в поисках лучшей жизни, и только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там «цветные» революции? Мы не собираемся отнимать деньги у народа и бросать их на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад, в то время как против нас предпринимаются соответствующие санкционные действия.

Владимир Макей при этом отметил: для того чтобы начать процедуру о приостановке нашего участия в этом соглашении, соответствующий законопроект для начала должен быть внесен в Парламент. Это вопрос самого ближайшего времени.

–Но мы всегда оставляем «форточку». В первую очередь не для себя, а для наши западных партнеров. Мы считаем, что нельзя разрушать все и вся, оставляя за собой выжженную землю, как это пытаются делать наши европейские партнеры. Мы всегда были и будем настроены на спокойный конструктивный лад. Мы заинтересованы, чтобы все вопросы решались не конфликтным, а дипломатическим путем.
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