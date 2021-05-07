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Макей о прибытии посла США в Беларусь: мы должны четко понимать, в каком статусе она будет работать

До прибытия в Беларусь назначенного посла США необходимо четко определиться, в каком статусе и с какими намерениями она планирует работать. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


"Мы должны видеть четкую картину относительно того, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена прибыть в Беларусь", – отметил министр. Он полагает, что нужно определиться, едет она с любовью к стране, с желанием искренне разобраться в ситуации или же с чувствами, которые основаны только на заявлениях оппонентов власти. Важно также, намерен ли посол работать и с официальными властями, основываясь на понимании, что надо развивать отношения между государствами.

Владимир Макей заверил, что Беларусь хотела бы видеть отношения с США нормальными, устремленными в будущее, равноправными, способствующими политическому, гуманитарному и торгово-экономическому сотрудничеству. "Мы всегда были нацелены на такой подход и проповедовали такой подход. Более того, сама история, даже новейшая, показывает, что те два-три года нормализации отношений дали намного больше, чем все предыдущие годы санкционного противостояния, навязанного нашими американскими партнерами. Мы заинтересованы в диалоге во всех сферах и областях", – подчеркнул он.

"Но для нас абсолютно непонятны те подходы, которые отдельные американские политики демонстрируют по отношению к нашей стране. В частности, заявления назначенного посла США в Беларуси для меня на данном этапе не представляют ничего иного, кроме как абсолютной пропаганды", – добавил глава МИД. Он убежден, что заявления посла основаны на ложном понимании ситуации, на ложных фактах, базирующихся на домыслах, которые до нее доводят беглые белорусские преступники, находящиеся на Западе.

В частности, в интервью она заявляла, что одной из задач посла является надзор за функционированием органов государственной власти в стране аккредитации. "У нас есть кому надзирать за функционированием органов власти, – парировал Владимир Макей. – Поэтому надо сначала четко определиться, с каким настроением едет тот или иной посол в страну аккредитации".

Что касается направления белорусского посла в США, то этот вопрос не снят с повестки дня. "Сейчас мы завершаем процедуру поиска соответствующей кандидатуры на эту должность. Это достаточно сложно – найти человека, который знал бы эту страну и смог бы эффективно работать там", – пояснил министр.

Фото: pixabay.com
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