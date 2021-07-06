Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил журналистам по итогам совещания у Президента о противодействии санкционным мерам в отношении нашей страны:
Фото: БЕЛТА
– Работа ведется. Это действительно очень важный аспект. Хотя мы не питаем особых иллюзий с учетом того, что это требует больших временных и финансовых ресурсов. Я не исключаю здесь и какой-то политической ангажированности европейских судов. Будем откровенны. Тем не менее мы должны использовать все варианты. Мы предложили воспользоваться этим нашим предприятиям, тем юридическим лицам, которые находятся под санкциями. Направили им порядок обращения в те или иные европейские суды, порядок работы с этими судами... Такую же работу мы организуем и с теми физическими лицами, кто пожелает оспорить решения Европейского союза в отношении них.
Опубликовано:
1287
Макей о практике обращения в международные суды: работа ведется, хотя мы не питаем особых иллюзий
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter